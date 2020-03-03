Атака клонов: в Сети появилось новое видео со съемок «Матрицы»

В городе Сан-Франциско активно проходят съемки четвертой части легендарного фильма «Матрица». Причем съемочный процесс настолько масштабный, что скрыть его от глаз местных жителей просто невозможно. А учитывая, что у каждого такого местного жителя в руках смартфон, видеоролики с самыми интересными моментами еще не вышедшей картины быстро разлетаются по Сети.

Недавно появилась новая подборка с эффектными съемками. На первом ролике видна экшн-сцена, в которой десятки похожих друг на друга людей в одинаковой одежде бегут по улице, запрыгивают на машины и пытаются кого-то поймать. Посмотреть видео можно здесь.

Пока что это похоже на проделки агента Смита из прошлой части, вот только он всегда носил строгий костюм, а тут люди хоть и в одинаковой, но все же в повседневной одежде.

Еще одно видео демонстрирует, как актер Киану Ривз готовится к съемкам уже известной сцене с погоней на мотоцикле. Напомним, фильм «Матрица-4» снимает Лана Вачовски, а премьера картины должна состояться весной следующего года.