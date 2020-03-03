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Не стоить ждать продолжения: Саймон Пегг высказался о кинофраншизе «Стартрек»

По словам режиссера, фильмы не собирают нужную кассу в кинотеатрах.

Не стоить ждать продолжения: Саймон Пегг высказался о кинофраншизе «Стартрек»
Кадр из «Стартрека»

Британский актер, сценарист и режиссер Саймон Пегг поделился своими мыслями о будущем кинофраншизы «Стартрек». По словам звезды, зрители и поклонники космической саги вряд ли в скором времени увидят продолжение, всему виной деньги.

Как сообщает издание GamesRadar+, Пегг заявил, что за последние годы вышло сразу три фильма из серии«Стартрек» и только второй собрал в кинотеатрах более 450 миллионов долларов, а это большая проблема.

К сожалению фильмы «Стартрек» не собирают столько же, сколько картины от Marvel, при этом на их создание нужны огромные деньги. Например, в 2020 году создание подобного проекта будет стоить не менее 200 миллионов долларов, а чтобы считаться успешным, фильм должен собрать в кинотеатрах 600 миллионов.

Еще одна из проблем серии — смерть актера Антона Ельчина, который исполнял роль одного из самых харизматичных персонажей, Павла Чехова. Потеря такого члена команды сильно ударила по съемочной группе.

Актер Антон Ельчин, кадр из «Стартрека».
Актер Антон Ельчин. Фото: кадр из фильма «Стартрек»

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