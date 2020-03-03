Не стоить ждать продолжения: Саймон Пегг высказался о кинофраншизе «Стартрек»

Британский актер, сценарист и режиссер Саймон Пегг поделился своими мыслями о будущем кинофраншизы «Стартрек». По словам звезды, зрители и поклонники космической саги вряд ли в скором времени увидят продолжение, всему виной деньги.

Как сообщает издание GamesRadar+, Пегг заявил, что за последние годы вышло сразу три фильма из серии«Стартрек» и только второй собрал в кинотеатрах более 450 миллионов долларов, а это большая проблема.

К сожалению фильмы «Стартрек» не собирают столько же, сколько картины от Marvel, при этом на их создание нужны огромные деньги. Например, в 2020 году создание подобного проекта будет стоить не менее 200 миллионов долларов, а чтобы считаться успешным, фильм должен собрать в кинотеатрах 600 миллионов.

Еще одна из проблем серии — смерть актера Антона Ельчина, который исполнял роль одного из самых харизматичных персонажей, Павла Чехова. Потеря такого члена команды сильно ударила по съемочной группе.