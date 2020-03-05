«Человек-невидимка», «Вперед» и другие киноновинки недели

«Вперед» (оригинальное название — Onward), 2020, США, анимационный.

Режиссер: Дэн Скэнлон.

Согласно предположениям авторов нового диснеевского мультика «Вперед», волшебные существа — тролли, гномы, гоблины и прочая сказочная живность — тоже могут пасть жертвой «бытовухи» и растерять свои магические способности. Два брата-эльфа Йэн и Барли, неотличимые от обычных современных подростков, о магии толком ничего знают, однако внезапно в их руки попадает волшебный посох, с помощью которого можно оживить их давно скончавшегося отца. Пользоваться прибором не так-то просто: после первой неловкой попытки на рандеву с подростками являются лишь отцовские ноги. Чтобы восстановить папину целостность, эльфам надо срочно научиться управлять магическим инструментом…

«Человек-невидимка» (оригинальное название — The Invisible Man), 2020, Австралия — США, триллер.

Режиссер: Ли Уоннелл. В ролях: Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж и др.

Очередное кинообращение к хрестоматийному роману Герберта Уэллса «Человек-невидимка» изначально должно было стать частью гигантской вселенной, объединяющей в себе классических монстров. Увы, после оглушительного провала «Мумии», которой продюсеры намеревались сию вселенную открыть, проект заглох, и новый «Человек-невидимка» спустя три года выходит как самостоятельный фильм со скромным бюджетом в $7 миллионов. В центре сюжета, лишь местами пересекающегося с литературным первоисточником, находится девушка, бывший муж которой, гениальный ученый и психопат, с помощью революционных технологий исчезает из поля зрения окружающих и начинает терроризировать свою экс-благоверную.

«Остров фантазий» (оригинальное название — Fantasy Island), 2020, США, ужасы.

Режиссер: Джефф Уодлоу. В ролях: Майкл Пенья, Мэгги Кью, Люси Хейл и др.

Голливудские поборники нравственности в сотый раз предлагают вспомнить об опасностях, которые таят в себе наши желания и фантазии. Мечтаешь примерить на себя чью-то жизнь? Подумай. Жаждешь причинить кому-то боль? Подумай дважды. Герои ужастика «Остров фантазий» думать не хотят и мчатся на тропический курорт, где должны исполниться их мечты. Одна девушка хочет наказать одноклассницу, терроризировавшую ее в школе, другая не прочь принять предложение о замужестве, легкомысленно отклоненное несколько лет назад. Все это и многое другое обещает претворить в жизнь управляющий диковинным курортом мистер Рорк. О том, что фантазии гостей рано или поздно превращаются в кошмары, рекламные проспекты, конечно, не предупреждали. Ну а если бы даже и предупредили, кто в наше время верит рекламе?