Про супергероев и коронавирус: Дэвид Кроненберг дал интервью

Режиссер и сценарист Дэвид Кроненберг заявил, что не готов в ближайшем будущем возвращаться к съемкам кино. Одной из главных причин для такого решения он назвал обилие супергеройского кино в Голливуде. По его словам, этот жанр никогда не был ему интересен, более того, он считает его слишком однотипным и незрелым. Напомним, режиссер снял такие проекты, как «Порок на экспорт», «Муха» и «Мертвая зона».

Также во время диалога с журналистами Кроненберг коснулся необычной темы, связанной не с кинобизнесом, а с медициной. По словам сценариста, коронавирус, который в данный момент бушует на планете, не то, чего стоит опасаться.

По его словам, с научной точки зрения в мире все хорошо, это очередная мутация и все идет своим чередом. Но вот с социальной точки зрения, разумеется, все выглядит совсем иначе и болезнь следует остановить как можно скорее.