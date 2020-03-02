Бен Стиллер может присоединиться к съемкам нового «Форсажа»

Невероятные слухи ходят о десятом по счету фильме серии «Форсаж». Как сообщает издание Page Six, одну из главных ролей в новой картине (которую еще и планируют разделить на две части) исполнит комедийный актер Бен Стиллер.

По словам источников журналистов, уже в ближайшее время актер присоединится к съемочной группе, но его роль, разумеется, пока хранится в секрете. К большому сожалению, основной процесс съемок уже завершен, так что маловероятно, что Стиллер сыграет важного злодея или, наоборот, положительного персонажа. Скорее всего, это будет небольшая роль для сцены после титров.

Также напомним, что официальные представители кинокомпании пока не подтвердили участие Бена в съемках.