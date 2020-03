Все на борт: Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья. Как сообщает издание We Got This Covered ссылаясь на собственный источник, актера вполне могут вернуть во франшизу «Пираты Карибского моря». Напомним, в 2018 году компания Disney приняла нелегкое решение — навсегда отлучить от известной роли Деппа. Причиной стало судебной разбирательство инициированное возлюбленной актера, актрисой Эмбер Херд. Та утверждала, что Джонни часто поднимал на нее руку, поэтому компания Disney заявила, что хочет «вдохнуть в проект новую жизнь», а Воробью в ней места больше нет.

Голливуд очень трепетно относится к нападениям на женщин, особенно если это совершают знаменитости. Однако Депп в конце прошлого года перевернул игру и сумел доказать, что это Эмбер нападала на него, а не наоборот. Так что теперь Disney признает свою ошибку и Депп может появиться уже в шестом по счету фильме про пиратов. Однако главную роль доверят неизвестной пока женщине.