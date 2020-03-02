Рэп и магия: в Сети появился первый трейлер фильма «Артемис Фаул»

Студия Disney показала зрителям первый трейлер нового проекта «Артемис Фаул». Экранизация книжного цикла расскажет историю о молодом парне по имени Артемис, который внезапно узнает о существовании волшебного мира и пытается спасти отца от сил зла. Естественно, он отличается гениальностью и при этом отменно сражается, то есть идеальный человек в теле ребенка. Учитывая возрастной рейтинг картины 6+, можно примерно понимать, что ожидает зрителей. А трейлер напоминает гремучую смесь из «Гарри Поттера» и «Kingsman», щедро приправленную рэпом. В общем, все, что нужно современным подросткам.

В главные ролях снялись такие звезды, как Колин Фаррелл, Фердия Шоу, Джош Гад, Джуди Денч, Миранда Рэйсон, Хонг Чау, и другие. Премьера в США пройдет в конце весны.