Не фанаты, а зрители: Харрисон Форд о любви к природе и новом «Индиане Джонсе»

Актер Харрисон Форд завоевал любовь зрителей со всего мира прежде всего благодаря своим харизматичным персонажам, Хану Соло из серии «Звездные войны» и Индиане Джонсу из одноименной картины. И если первый уже точно больше не появится в фильмах про далекую галактику, то вот искатель приключений Индиана вскоре получит продолжение, уже пятый по счету фильм, в котором снимется и Форд.

Актер рассказала изданию 7 Days о том, что до сих пор держит его в киноматографе и как долго он планирует продолжать съемки. Как и его персонаж, Форд — большой любитель приключений и путешествий. Он несколько раз был на Аляске и всегда ощущал величие и значимость этих мест. Он понимает, насколько важна гармония человека и природы, особенно в современном мире.

О съемках в новом «Индиане» Форд говорит почти с трепетом, так как для него каждый проект из этой серии это и личная ответственность. Более того, он не любит называть поклонников своего творчества словом «фанаты», предпочитая просто «зрители». А самое неприятное в съемках для актера — это узкие штаны с высокими сапогами, удобства в этой одежде мало, так что Харрисон чувствует себя в ней максимально неудобно.