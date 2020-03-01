Съемки фильма «Достать ножи» могли быть сорваны из-за Дэниэла Крейга

Часто бывает, что популярные актеры буквально разрываются между съемками сразу в нескольких проектах, из-за чего какие-то фильмы просто не выходят в прокат. Так режиссер Райан Джонсон рассказал изданию THR о том, что его картина «Достать ножи» могла остаться без исполнителя главной роли, актера Дэниэла Крейга. А все из-за 25 по счету фильма про Джеймса Бонда — «Не время умирать».

Как выяснилось, на первое предложение о съемках в новом детективе Крэйг ответил отказом, хотя роль создавалась специально для него. Причина была проста, актер на тот момент и так был загружен съемками в картине про секретного агента британской разведки. Но помогло несчастье, смена режиссера в «Не время умирать» и небольшая травма ноги Крейга позволили выиграть время и Дэниэл согласился на роль в фильме «Достать ножи», который впоследствии стал хитом.