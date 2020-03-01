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Найден исполнитель главной роли в проект «Y: Последний мужчина»

По сюжету, на всей планете в живых остается лишь один представитель сильного пола.

Найден исполнитель главной роли в проект «Y: Последний мужчина»
Кадр из фильма "Варкрафт". Фото: Legendary Pictures

Экранизация популярного на Западе комикса «Y: Последний мужчина» никак не может состояться по многим причинам. Сначала были проблемы с режиссерами, а после кандидат на главную роль, актер Барри Кеоган, внезапно покинул проект, не объяснив свое решение ни съемочной группе, ни журналистам. Но, к счастью, все начало налаживаться, замену нашли очень быстро и ею стал Бен Шнетцер, вы можете помнить его по роли волшебника Кадгара в экранизации компьютерной игры «Варкрафт», сообщает издание Screenrant.

Сюжет «Последнего мужчины» довольно необычен для современных проектов, после внезапного вымирания всех мужчин на планете остается лишь один представитель сильного пола по имени Йорик Браун, и жизнь у него не очень хорошая. Он отправляется в путешествие, чтобы спасти свою сестру от амазонок, а также найти свою девушку и в процессе не быть убитым израильскими женщинами.

Начало съемок начнется этой весной, если исполнитель главной роли вновь не решит покинуть проект.

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