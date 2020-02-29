СМИ раскрыли имя актера, сыгравшего Джокера в «Хищных птицах»

Джаред Лето отказался от роли, так что безумным клоуном был другой человек.

Хотя фильм «Хищные птицы» нельзя назвать успешным, а в Америке даже решили частично изменить его название, чтобы хоть как-то повысить кассовые сборы, у картины все же есть поклонники.

И именно для этих фанатов издание Earshot Media подготовило информацию о том, кто же сыграл Джокера в новом проекте DC. Всем уже известно, что Джаред Лето, исполнивший эту роль в «Отряде Самоубийц», не был в касте актеров «Птиц». Да и надо признать, роль там получилась совсем небольшой, персонаж появляется лишь в воспоминаниях, всего на несколько секунд и стоит спиной к зрителям, однако это все же Джокер.

Как оказалось, роль безумного клоуна исполнил музыкант из Калифорнии по имени Джонни Гот. При этом гримеры даже нанесли ему на лицо татуировки, такие же, какие были у Лето. Музыканту довольно просто удалось получить роль, он был знаком с людьми, которые работали над картиной, а этим людям был нужен кто угодно, но с таким же размером рук и одежды, как у Джареда Лето. Так что никаких школ актерского мастерства, простое везение.