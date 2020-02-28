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«Один вдох»: Хакамада, Снигирь, Лунгин и другие звезды первыми увидели кинокартину

Накануне в кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый показ фильма Елены Хазановой.

«Один вдох»: Хакамада, Снигирь, Лунгин и другие звезды первыми увидели кинокартину
Показ фильма "Один вдох".Фото: онлайн-кинотеатр ivi

В преддверии выхода картины «Один вдох» в прокат в одном из самых больших кинотеатров Москвы «Каро Октябрь» прошла премьера картины. В основу сюжета легла история мировой рекордсменки по фридайвингу Натальи Молчановой.

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь. Фото: онлайн-кинотеатр ivi

Звездным зрителям, среди которых Павел Лунгин, Анна Меликян, Ирина Хакамада, Алена Долецкая, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Ольга Ломоносова и многие другие,

Ирина Хакамада.
Ирина Хакамада. Фото: онлайн-кинотеатр ivi

фильм представили режиссер Елена Хазанова, продюсер Ольга Данова и исполнительница главной роли Виктория Исакова.

Виктория Исакова
Виктория Исакова. Фото: онлайн-кинотеатр ivi

История спортсменки заинтересовала режиссера тем, что Молчанова пришла в  фридайвинг, то есть подводное плавание с задержкой дыхания, только в 40 лет. И достигла небывалых высот: 22 раза становилась чемпионкой мира, установила 41 мировой рекорд.  Но ее жизнь оборвалась внезапно — Наталья пропала 2 августа 2015 года во время погружения около Ибицы, и ее тело так и не было найдено.

Премьера фильма «Один вдох» — 5 марта в кинотеатрах страны, а после завершения проката картина будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра ivi.

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