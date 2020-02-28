Стэнли Кубрика обвинили в издевательствах над актерами

Режиссера нет в живых, поэтому это выглядит странно. Но факт остается фактом: одну сцену из «Сияния» переснимали аж 127 раз.

Хотя режиссер Стэнли Кубрик скончался еще в 1999 году, обвинять его в различных непотребствах продолжают до сих пор. Как сообщает издание Medialeaks, во время съемок легендарной картины «Сияние», снятой по мотивам романа Стивена Кинга, режиссер буквально издевался над исполнительницей главной роли, актрисой Шелли Дюваль. Основой для таких предположений послужили посты в Twitter от пользователя с ником _necr0mancyy_. Жительница Великобритании рассказала, что Кубрик был перфекционистом и хотел идеальных сцен, так что сцену, когда Дюваль отбивается от своего обезумевшего мужа с помощью бейсбольной биты, переснимали 127 раз.

По словам источника, слезы актрисы и трясущиеся руки не были игрой, ей на самом деле было больно и плохо. Также эта сцена вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как снятая с самым большим количеством дублей. Пользователи соцсетей тут же принялись критиковать режиссера, а также заметили, что, возможно, именно съемки в «Сиянии» стали причиной для психического заболевания, о котором Шелли Дюваль заявляла несколько лет назад.