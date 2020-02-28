Плащ Волан-де-Морта и гобелены из Слизерина: в Лондоне представят декорации «Гарри Поттер»

Фанаты и фанатки Гарри Поттера, ликуйте! Уже этой весной вы сможете вживую увидеть декорации легендарной школы чародейства Хогвардс, в частности, факультета Слизерин.

Атмосфера факультета, на котором учился злейший враг Поттера Волан–де–Морт и его вечный недруг Драко Малфой, воссоздана до мельчайших подробностей. К примеру, представлены гобелены ручной работы, аутентичные костюмы, которые носили члены семьи Малфоев, и другие детали, сформировавшие волшебный мир «поттерианы».

Уникальная экспозиция, как сообщает Insider, откроется в апреле и продлится до сентября. Площадкой для выставки станет музей Warner Bros. Studio Tour London. При ее посещении важны два момента: билеты лучше приобретать заранее на сайте музея и находиться в эти дни в Лондоне.

Киносага о юном волшебнике и его друзьях была снята по книгам английской писательницы Джоан К. Роулинг. Первый роман «Гарри Поттер и философский камень» вышел в свет 1997 году, а вся серия из 8 книг получила несколько наград и была признана самой продаваемой в истории.

В 2001-м первую книгу о волшебнике экранизировала студия Warner Bros., экранизация была признана самым кассовым фильмом года и вошла в ТОП–250 лучших кинолент по версии сервиса Kinopoisk.

В главной роли «мальчика, который выжил» в 12 лет снялся англичанин Дэниэл Редклифф. Он, взрослея вместе со своим персонажем, продержался в образе до финальной части киносаги в 2011 году.

Во вселенную «поттерианы» в том числе входит роман «Фантастические твари и места их обитания», также перенесенный на большой экран в 2016 году.