Из фильма «Мулан» вырезали важного персонажа

Многие поклонники мультфильма «Мулан» с нетерпением ждут его превращения в полноценный фильм. Однако в картину продолжают вносить правки. Ранее из ленты удалили мифических существ и песен ради реалистичности, но при этом добавили полеты по крышам и темной магии. Недавно также стало известно о вырезанной сцене поцелуя, а также об удалении из сюжета важного персонажа.

Продюсер проекта Джейсон Рид дал большое интервью изданию Collider, в котором подробно объяснил, почему в фильме не будет капитана китайской армии по имени Ли Шан. В мультфильме он сначала тренировал Мулан, а после того, как узнал, что она девушка, у них даже завязались любовные отношения.

В фильме же персонажа не будет вообще, как заявляет Рид, всему виной движение #MeToo. Продюсер заявил, что наличие командира, который становится еще и любовным интересом, очень нежелательно.

В итоге из Ли Шана сделали двух героев — командира Тана и простого солдата Хунхуя. Пока непонятно, будет ли в картине любовная линия.