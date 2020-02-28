Из мультфильма «Вперед» убрали упоминание ЛГБТ-персонажа

В начале марта в кинотеатрах России появится новый мультфильм от студии Pixar под названием «Вперед», который расскажет историю о дружбе, ответственности и взрослении.

Но именно российская версия мультфильма подверглась некоторым изменениям. Дело в том, что изначально в проекте было упоминание нетрадиционной сексуальной ориентации одного из персонажей. В моменте, когда сотрудница полиции женского пола рассказывает о своей девушке и их ребенке, слово «девушка» заменили на «партнер».

Как сообщает РИА Новости, депутат Госдумы Виталий Милонов выступил резко против проката данного проекта в России, как раз из-за ЛГБТ-персонажа. По его словам, только враги народа могут допустить и одобрить появление подобного на экранах кинотеатров.