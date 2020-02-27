Шоу продолжается: режиссер «Апгрейда» хочет снять продолжение картины

Похоже, что продолжение успешного боевика «Апгрейд» все же появится на экранах кинотеатров. Режиссер оригинальной картины Ли Уоннелл рассказал о том, что он вполне не против снять продолжение, вот только бюджет ему все же хотелось бы получить побольше. Напомним, первый фильм обошелся всего в пять миллионов долларов, при этом в кинотеатрах он собрал 16, что тянет на успех.

Как сообщает издание Fandom, Уоннелл не считает проект хитом, для него это скорее что-то вроде культового фильма. И хотя планов на начало съемок в ближайшее время нет, Ли надеется, что у картины все же будет продолжение. Примерно такое же мнение высказал и продюсер первого «Апгрейда», Джейсон Блум.

Напомним, еще одна совместная работа Уоннелла и Блума, «Человек-невидимка», в начале марта выйдет в России. Западные критики в основном хвалят новый триллер.