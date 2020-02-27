Стивен Спилберг отказался от кресла режиссера «Индианы Джонса»

По непонятным причинам мастер решил, что пятый фильм этой серии - не для него.

Стивен Спилберг отказался от режиссерского кресла в пятом по счету фильме об искателе приключений Индиане Джонсе.

Как сообщает издание Variety, режиссер внезапно решил, что этот фильм не для него, так что теперь проект ждут поиски нового специалиста. По пока неподтвержденным данным новым режиссером может стать Джеймс Мэнголд, на счету которого отличная экранизация комиксов Marvel «Логан» и «Ford против Ferrari».

В данный момент киностудия ведет переговоры на этот счет.

Причина такого решения Спилберга пока неизвестна. Но не стоит думать, что знаменитость решил полностью отказаться от Индианы Джонса. Стивен все еще остается продюсером и внешним экспертом проекта, но не будет активно влиять на процесс съемок или разработку сценария.

Напомним, съемки пятого фильма должны начаться этой весной, а релиз картины запланирован на лето следующего года.