Клим Шипенко считает, что доверие зрителей к Брэду Питту выше, чем к Александру Петрову

Режиссер картины «Холоп» Клим Шипенко заявил, что доверие зрителей к американскому актеру Брэду Питту выше, чем к российской звезде экрана Александру Петрову. Как он считает, пока нашему кинематографу еще сложно конкурировать с Голливудом.

Как подметил режиссер, зритель хочет получить от просмотра картины максимум положительных эмоций. Он не хочет уходить расстроенным из кинотеатра.

«Доверие к проверенному Брэду Питту у него больше, чем к горячо любимому Саше Петрову, условно. Поэтому у нас снимаются одни и те же актеры, потому что аудитория у них есть». Клим Шипенко

Шипенко считает, что если в Америке звездный актер обеспечит хорошую кассу картине, то в России пока это наблюдается далеко не всегда. Также он думает, что в России пока еще нет большого количества хороших актеров. До 25 лет ни одного звездного персонажа, как он думает, нет.

По словам Клима Шипенко, звездами в российском кино становятся только ближе к тридцати годам. Зрители начинают любить этих актеров, что дает хоть какую-то надежду окупить картину в прокате, если задействовать в ней такого персонажа, сообщает «Говорит Москва».