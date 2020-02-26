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«Мы снимали кино без оглядки на коммерцию»: Кончаловский сравнил «Холопа» и «На Луне»

Новый фильм известного российского режиссера выходит в прокат 27 февраля.

«Мы снимали кино без оглядки на коммерцию»: Кончаловский сравнил «Холопа» и «На Луне»
Кончаловский рассказал о картине "На Луне"/http://globallookpress.com/

Режиссер Егор Кончаловский в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своем новом фильме «На Луне». Картина выходит в прокат 27 февраля.

Ведущая Алла Довлатова заметила, что этот фильм чем-то напоминает комедию «Холоп», которая собрала огромную кассу.

«Это, конечно, не специально так получилось, но, может, это социальный запрос. Когда мне сказали, что фабула у этих двух картин достаточно одинаковая, я расстроился. А потом подумал: «А может, и хорошо». «Холоп» — это кино, которое построено по правилам коммерческого проекта. Мы же снимали кино без оглядки на коммерцию. Мы были гораздо более свободны творчески. У них была миссия порвать кассу. У нас этой миссии не было. У нас получилась хрестоматийная тема».

Егор Кончаловский

Также режиссер отметил, что в его картине есть, конечно, юмор, но он не очень смешной. Его он назвал мрачноватым. «Это не комедия, хотя кино у нас, на мой взгляд, получилось нескучное. Я был удивлен на премьере, что люди разглядели какие-то скрытые шуточки, которые не так-то просто заметить», — заявил Егор Кончаловский.

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