«Мы снимали кино без оглядки на коммерцию»: Кончаловский сравнил «Холопа» и «На Луне»

«Это, конечно, не специально так получилось, но, может, это социальный запрос. Когда мне сказали, что фабула у этих двух картин достаточно одинаковая, я расстроился. А потом подумал: «А может, и хорошо». «Холоп» — это кино, которое построено по правилам коммерческого проекта. Мы же снимали кино без оглядки на коммерцию. Мы были гораздо более свободны творчески. У них была миссия порвать кассу. У нас этой миссии не было. У нас получилась хрестоматийная тема».

