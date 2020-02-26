«Теперь каждый режиссер захочет меня убить»: Райан Джонсон сделал признание века

Режиссер детективного кинохита «Достать ножи» раскрыл киношный секрет. После его признания каждый зритель сможет вычислить кинозлодея в любом блокбастере на раз-два.

Американский кинодеятель рассказал, что Apple запрещают использовать свои девайсы для отрицательных героев при производстве киноматериала.

В качестве примера он привел изданию Vanity Fair эпизод из своего сериала, в котором героиня Джейми Ли, Кертис, держит НЕ iPhone.

«Наверное, теперь меня захочет убить каждый режиссер, у которого в сценарий вписан тайный злодей» Призние Райана Джонсона

Ранее на неочевидный факт обратили внимание фанаты сериала «24 часа» от киностудии Fox. Проницательные зрители заметили, что положительные персонажи сплошь как один пользуются техникой Mac, тогда как злодеи при воплощении коварных замыслов используют операционку от Билла Гейтса.

Аналогичную тенденцию отметили при просмотре фильма «Вам письмо» с Томом Хэнксом и Мэг Райан в главных ролях. Тогда как простодушная Кэтлин Келли пользовалась в повседневности Mac, герой Хэнкса юзал IBM, негласно выказывая свои неправедные черты.

Как поясняют маркетологи, любое использование бренда в масс-медиа – это так называемый product placement или нативная, скрытая реклама. Бренд Apple, как и многие другие, предъявляет огромное количество требований к условиям — заметим, положительной! — презентации себя на экранах.

Так, образцом правильного использования бренда можно назвать сериал «Дом с прислугой» Apple TV. Здесь «яблоко» интегрировано в сюжет настолько выверено и согласованно с компанией, что зритель никогда не догадается о тайных характеристиках героя.