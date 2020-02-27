Создатели «Пушистых мошенников»: «Мультфильм делали около 500 человек шесть лет»

27 февраля на экраны вышел новый шедевр от режиссера «Шевели ластами». Портал Teleprogramma.pro выяснил, насколько сложно в наше время снять полнометражный мультфильм.

Любите мультики или у вас есть дети в возрасте от шести лет и старше? Тогда эта новость для вас. С 27 февраля в российских кинотеатрах вы всей семьей сможете посмотреть новый мультипликационный фильм «Пушистые мошенники» — забавную и поучительную историю о приключениях лесных обитателей.

Главными героями мультфильма, произведенного в Германии, стали бесстрашная ежиха Латте и бельчонок Тьюм. Чтобы спасти свой лес от засухи, двое зверушек отправляются в путь с намерением похитить у медвежьего короля Бантура обладающий волшебной силой драгоценный камень. В дороге герои не раз попадут в самые курьезные ситуации, к тому же им будут мешать выполнить это опасное задание рысь по имени Рысь и волк по имени Лупо.

Кстати, именно волк может приковать к себе особое внимание зрителей, ведь озвучивает его знаменитый актер, певец и шоумен Александр Ревва. Корреспонденты Teleprogramma.pro на днях побывали на предпремьерном показе мультфильма и смогли пообщаться с Александром и его семьей лично. Из этого интервью наши читатели также узнали о том, какая роль в озвучке мультика досталась дочери Александра — Алисе, и о том, почему девочка не знала о гонораре, полученном за работу.

Ревва охарактеризовал новый мультфильм как «хороший и добрый», и рекомендовал нашим читателям непременно его посмотреть.

Напомним, уже с 27 февраля «Пушистых мошенников» можно увидеть в большинстве кинотеатров страны. А мы, пользуясь случаем, решили узнать у создателей этого мультфильма, как же проходит работа над таким проектом, насколько она трудоемкая и сколько времени занимает.

Картинка, звук и денежный вопрос

Как оказалось, производство мультипликационных фильмов — дело не менее сложное, чем съемка обычного полнометражного кино. Да, здесь нет актеров, но есть актеры озвучания и множество других людей, вкладывающих в процесс свой труд и опыт. Создатели «Пушистых мошенников» (оригинальное название — «Latte & The Magic Waterstone») поведали нам, что, прежде, чем мультфильм выйдет на экраны, он проходит несколько важных стадий.

«Если в основе сценария лежит книга, то вам нужно приобрести права на экранизацию. Далее составляется тритмент — вольное изложение сценария на нескольких страницах, затем пишется сам сценарий. Решаются вопросы финансирования, включающие в себя также поиск со-продюсеров. Когда финансовый вопрос прояснен, можно начинать работу над общим видением того, как будет выглядеть фильм. Персонажи и мир рисуются в 2D, после чего следует еще один важный этап предпродакшна – раскадровка, то есть схематическое изображение кадров, позволяющее представить действия героев и обстановку вокруг них. После обычной раскадровки происходит анимационная — то же самое, но с макетом голоса и звука. Записывается окончательный вариант озвучки, делается макет и блокировка – макет в 3D, с показаниями камеры и первыми заблокированными позициями, указывающими на движения персонажей».

По словам собеседника портала, на этом этапе начинается более тщательная работа с графикой, когда неподвижные и движущиеся изображения генерируются при помощи трёхмерной компьютерной графики. Картинка текстурируется и «причесывается», авторы начинают тестировать анимацию, отрабатывают позы и мимику героев мультфильма, проводят первые пробы композиции, включая тест рендеринга. Подключается к работе и отдел освещения, ведь свет тоже играет важную роль в создании правдоподобной картинки.

«После завершения работы с анимацией звукорежиссер начинает работать над звуковым оформлением. Записываются шумы (все звуки, относящиеся к фильму, записываются в шумовой студии). Композитор начинает работать с музыкой, происходит запись музыки, которую играет большой оркестр. Музыка, звук и голоса накладываются на пленку, все это монтируется». И, наконец, мы подошли к стадии постпродакшна. Она включает в себя создание всех языковых версий, тизеров и трейлеров, разработку маркетинговой стратегии, продажу мультфильма в разные страны, разработку национальной дистрибьютерской стратегии».

500 человек и шесть лет

Мы не могли не спросить у создателей мультфильма, сколько лет создавались «Пушистые мошенники», и сколько человек принимало участие в этом проекте.

«Всего было задействовано около 500 человек. Что касается сроков, то от появления самой первой идеи создания мультфильма и до выхода готового продукта на экран прошло шесть лет. Чтобы создать лишь одного персонажа, к примеру, такого, как волк Лупо, специалистам требовалось порядка двух месяцев».

По словам собеседника Teleprogramma.pro, все этапы работы над мультфильмом одинаково важны, но самое главное — это хорошая история, которая придется по вкусу детям.

Встречались в работе современных аниматоров и некоторые сложности, такие, как спайки, проникающие в «тело» анимации и заставляющие картинку дрожать. Подобные проблемы приходилось старательно исправлять и это требовало как усилий, так и времени.

Немало времени отняла и запись звуковой дорожки мультика на четырех разных языках. Тем не менее, сейчас, благодаря этой работе, мы можем услышать, как «Пушистые мошенники» говорят и на русском языке.

А вы собираетесь посмотреть «Пушистых мошенников» в кинотеатре?