Мужичок с гармошкой: Дмитрий Нагиев поделился впечатлениями от съемок в Голливуде

Российский актер признался, что надо было просить у Бога не популярности, а набор кастрюль.

О способности Дмитрия Нагиева к перевоплощению ходят легенды: он может примерить как дорогой костюм, так и взять в руки гармошку. Именно музыкальный инструмент оказался в руках у актера во время съемок фильма «Гудбай, Америка».

Картина появится на экранах 23 апреля, а пока у зрителей есть возможность оценить тизер фильма. Режиссер картины Сарик Андреасян. Дмитрию Нагиеву же досталась главная роль — он играет живущего в Америке авантюриста Георгия.

Персонаж Нагиева способен решить любую проблему, и этим регулярно пользуются недавние эмигранты. Американские копы тоже явно в курсе подобных возможностей россиянина и готовы наблюдать за ним чуть ли не круглосуточно.

Сам актер признался, что съемки проходили в Голливуде и он очень скучал по родине. Спасало только то, что работа была недолгой.

«Надо было попросить у Бога — не сниматься в Голливуде, а набор кастрюль. Спасибо, что съемки были недолгими, а то тоска по родине совсем размазала. У нас хорошо. Не всегда у нас, и не всегда хорошо. Но здорово. Зачем нам Беверли-Хиллз, если есть улица Энтузиастов. Или как?» — комментирует участие в картине артист.

Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на оценку французского модельера Жан-Поля Готье красоты русских мужчин. Готье принял участие в программу «Модный приговор» и заявил, что мужчины в России «слишком мачистые», пишет сайт argumenti.ru.