Динозаврам быть: начались съемки продолжения «Мира Юрского периода»

Начались съемки продолжения фильма о гигантских динозаврах и недальновидных людях, вечно желающих посадить хищников в какой-то парк.

Режиссер Колин Треворроу объявил о том, что первый день съемок третьего фильма франшизы «Мир Юрского периода» успешно завершен. Такое послание он выложил в своем официальном аккаунте в Twitter. Кстати, картина получила название «Доминион».

Основной актерский состав известен: это Джефф Голдблюм, Лора Дерн, Сэм Нил, а также Джастис Смит и Даниэлла Пинеда. Премьера нового фильма из цикла «Мир Юрского периода» запланирована на лето следующего года, если все будет идти по плану и съемки не перенесут, а такое вполне возможно.

Напомним, дата выхода очередной части картины «Миссия невыполнима» была изменена на более позднюю, всему виной коронавирус, который теперь свирепствует не только в Китае, но и в Италии.