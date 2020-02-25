По-настоящему страшно: западные критики оценили «Человека-невидимку»

У триллера на удивление высокие оценки от зрителей и экспертов.

Пока российские кинотеатры все еще ждут премьеру нового триллера «Человек-невидимка», западные кинокритики уже успели оценить новый проект и даже поделились своим беспристрастным мнением.

В целом у фильма высокие оценки для своего жанра: 89% свежести на сайте Rotten Tomatoes заслуживают уважения.

Эксперт из издания Variety отметил, что мораль фильма впечатляет и даже задевает за живое. Издание Horror Buzz хвалит картину именно за нестандартные элементы хоррора, вернувшиеся в современный мир из далеких 50-х годов прошлого века.

Издание The Hollywood Reporter с максимально положительной стороны отмечает актерскую игру актрисы Элизабет Мосс. Ей удалось создать персонажа, которому одновременно хочется переживать и при этом завидовать ее несгибаемой силе воли. А вот издание Indie Wire картину не оценило, говорят, маловато страшных моментов.

В российский прокат лента выходит 5 марта.