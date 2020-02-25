На основе фильма «Паразиты» выпустят графическую новеллу

Фильм «Паразиты» привлек к себе внимание всей мировой общественности после триумфа на церемонии «Оскар».

Недавно стало известно о создании сериала, основанного на оригинальной картине. Главные роли в проекте исполнят Тильда Суинтон и Марк Руффало. Но на этом процесс не остановится: издательство Grand Central Publishing планирует опубликовать целую графическую новеллу по мотивам фильма режиссера Пон Джун-хо.

Однако не стоит ждать новых героев или более подробного описания персонажей, будет лишь длинная раскадровка всего происходящего в оригинальной картине.

Как сообщает издание Cartoon Brew, в новелле 304 страницы, на которых 960 набросков. Хронологическая последовательность также сохранена, так что можно просто изучить книгу и при этом как бы посмотреть фильм, в картинках.

В продажу новелла Parasite: A Graphic Novel in Storyboards выйдет в конце весны этого года.