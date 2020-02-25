«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

На основе фильма «Паразиты» выпустят графическую новеллу

Сюжет картины будет воссоздан на 300 страницах произведения.

На основе фильма «Паразиты» выпустят графическую новеллу
Кадр из фильма «Паразиты»

Фильм «Паразиты» привлек к себе внимание всей мировой общественности после триумфа на церемонии «Оскар».

Недавно стало известно о создании сериала, основанного на оригинальной картине. Главные роли в проекте исполнят Тильда Суинтон и Марк Руффало. Но на этом процесс не остановится: издательство Grand Central Publishing планирует опубликовать целую графическую новеллу по мотивам фильма режиссера Пон Джун-хо.

Однако не стоит ждать новых героев или более подробного описания персонажей, будет лишь длинная раскадровка всего происходящего в оригинальной картине.

Как сообщает издание Cartoon Brew, в новелле 304 страницы, на которых 960 набросков. Хронологическая последовательность также сохранена, так что можно просто изучить книгу и при этом как бы посмотреть фильм, в картинках.

В продажу новелла Parasite: A Graphic Novel in Storyboards выйдет в конце весны этого года.

Тэги

«Паразиты»Новости киноОскар
Loading...