Продюсер «Назад в будущее» все еще против продолжения трилогии

Трилогия «Назад в будущее» уже практически стала легендарной, фильмы заслуженно получили любовь как зрителей, так и критиков. Но в последнее время все чаще слышны речи о ремейке картины.

Однако у сосценариста и продюсера «Назад в будущее» Боба Гейла есть свое мнение на этот счет. Он не собирает мучить классические фильмы современной адаптацией, поэтому выступает категорически против ремейков, так же как и режиссер серии Роберт Земекис.

Как сообщает BBC, Гейл заявил, что владельцы студии Universal регулярно заводят разговор о том, что фильмы нужно переснимать или выпустить продолжение, но деньги — не главное. Продюсер даже сравнил подобный подход с добровольной сдачей родных детей в публичный дом, а он так поступать не намерен.

Отметим, что без совместного разрешения Гейла и Земекиса студия Universal не имеет права снимать продолжение фильмов «Назад в будущее».