Бен Аффлек поддержал выход режиссерской версии фильма «Лига справедливости»

С киноадаптацией комиксов от компании DC всегда были какие-то проблемы, новый «Джокер» не в счет. «Хищные птицы», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости» — все эти картины хотя и собирали кассу, но зрители постоянно оставались недовольны, а режиссеры будто бы просто не хотели выкладываться на 100%. В результате если каждый фильм Marvel сейчас заранее считается обреченным на успех, то вот у картин DC ситуация прямо противоположная.

В конце прошлого года режиссер Зак Снайдер и актеры «Лиги справедливости» призвали выпустить режиссерскую версию фильма, которая могла бы показать, как выглядел проект до всех катастрофических изменений, которые в него пришлось внести. Исполнитель роли Бэтмена, Бен Аффлек, рассказал изданию Cinemablend о сложившейся ситуации. По словам актера, он полностью поддержал Зака Снайдера и назвал получившийся фильм буквально коровой с головой лошади, потому что так и выглядит проект, над которым работали сразу два режиссера. В итоге он отметил, что режиссерская версия картины должна быть доступна для зрителей.