Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

В Сети появились новые кадры со съемок супергеройского фильма «Веном 2». Что примечательно, на этот раз кадры выложил не очередной чрезмерно любопытный поклонник, а Грег Уильямс, не последний человек в Голливуде, режиссер и фотограф. Как к такому поступку отнесся создатель фильма, Энди Сёркис, пока неизвестно.

Уильямс добавил в свой официальный Instagram сразу несколько кадров с исполнителями главных ролей, Томом Харди и Вуди Харрельсоном. Стильные фотографии в черно-белом цвете показывают, как персонаж Эдди Брок под дождем идет на камеру, а также есть фото где актеры уже стоят рядом, при этом Харди смеется, а вот Харрельсону, который исполняет роль главного антагониста по имени Клетус Кэсэди, не особенно весело.

Премьера фильма состоится осенью этого года.