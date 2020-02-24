Это успех: фильм «Лед 2» собрал уже миллиард рублей в кинотеатрах

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова «Лед-2», который вышел на экраны кинотеатров 14 февраля, продолжает бить рекорды. За десять дней картина смогла доказать свою успешность и по предварительным итогам, кассовые сборы уже превысили миллиард рублей. Как сообщает издание Kinobusiness, только за прошлые выходные фильм собрал 307 миллионов в кино и все еще продолжает удерживать лидерство в прокате.

На втором месте в списке оказалось «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», ветеринар сумел собрать 265 миллионов рублей в кинотеатрах России. Третью строчку заняли «Джентльмены» режиссера Гая Ричи, у них в копилке 267 миллионов рублей.

Напомним, фильм «Лед 2» также сумел поставить рекорд по предпродажам билетов и по кассовым сборам в первый день проката, помогла ему в этом хорошая дата, ведь что может быть лучше в День всех влюбленных, чем красивая мелодрама про спорт с Петровым в главной роли? Возможно, проект Жоры Крыжовникова даже сумеет догнать «Холопа», который собрал более трех миллиардов рублей в кинотеатрах.