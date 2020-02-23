Снова хоррор: Линдси Лохан возвращается в большое кино

Похоже, что красотка Линдси Лохан решила вернуться в большое кино после долгого перерыва. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, актриса на финальной стадии переговоров о съемках в новом триллере с элементами хоррора, который называется «Cursed». Название для российского проката пока неизвестно, но стоит ожидать чего-нибудь вроде «Проклятый». Режиссером проекта выступил Стивен Р. Монро, у которого уже есть опыт работы в жанре, ведь он снял обе части «Я плюю на ваши могилы». Линдси в данный момент пытается получить роль детектива, а ее напарником станет небезызвестный Микки Рурк.

Сюжет расскажет о психиатре Дэвиде Элдере, который объединяется с детективом полиции Мэри Браниган, чтобы остановить одного из своих подопечных, который окончательно сошел с ума и удерживает заложников в доме. Начало съемок запланировано на лето этого года.