Затянуто, но достойно: зарубежные критики оценили мультфильм «Вперед»

Мультипликационная студия Pixar уже давно зарекомендовала себя как профессионала в области создания хороших мультфильмов. Последняя часть «Истории игрушек» получила золотую статуэтку Оскар в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм», так что от нового проекта под названием «Вперед» ждали такого же успеха. Но, похоже, не сложилось. Хотя критики хвалят картину в целом, многие отмечают, что ей не хватает глубины. Напомним, мультфильм рассказывает историю двух эльфов. которые получают волшебных посох, с помощью которого они смогут всего на день вернуть к жизни погибшего отца.

В российский прокат «Вперед» выйдет только в начале марта, а мнение зарубежных экспертов можно почитать уже сейчас. Издание Hollywood Reporter отмечает, что обычно Pixar идеально сочетает все элементы хорошей картины — юмор, приключение, драму и любовь. А вот сейчас не вышло, основной акцент делается только на путешествии, а юмора добавить забыли.

Издание TheWrap считает, что сюжет затянут, а мультфильм длится рекордные два часа, да и за повествованием следить непросто. При этом герои получились отличными, зритель легко им сопереживает. В проекте также поднимаются важные вопросы, например, проблемы современных семей, что тоже немаловажно.