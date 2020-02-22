Все возможно: Роланд Эммерих о продолжении «Дня независимости»

В середине 90-х фильм «День независимости» с Уиллом Смитом в главной роли потрясал воображение, а сцена с разрушением белого дома кораблем пришельцев из космоса даже получала заслуженные награды. Несколько лет назад вышло ожидаемое продолжение, уже без Смита да и без того самого духа первой части, критики второй фильм разгромили, а простые зрители от них не отставали. Тем временем вопрос о съемках третьей части все еще был открытым.

В интервью изданию CinemaBlend режиссер Роланд Эммерих наконец-то рассказал о том, стоит ли немногочисленным поклонникам франшизы ждать начала съемок третьего фильма. Как известно, компания Disney успешно купила Fox, после чего новости о новом «Дне независимости» полностью пропали. Режиссер понятия не имеет о том, что с серией будет дальше, но сюжет продолжения он уже продумал и для начала съемок ему нужно лишь одобрение боссов из Disney.

Напомним, «День независимости: Возрождение» собрал в США чуть больше 103 миллионов долларов, при бюджете в 165 миллионов.