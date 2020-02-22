Комедийный сериал «Друзья» вернется на один эпизод. Возобновление работы над проектом официально подтвердила компания-правообладатель WarnerMedia. Планируется, что серию будет транслировать канал HBO в мае 2020 года. К работе над персонажами вернутся всем полюбившиеся актеры великолепной шестерки. Идейные вдохновители отмечают – изменится лишь формат сериала: эпизод будет организован в формате диалога с артистами.

Факт перезапуска франшизы кокетливо подтвердила сыгравшую Рэйчел Дженнифер Энистон. В Instagram бизнесвумен опубликовала фотографию мчащегося в будущее каста. «Это происходит», — сопроводила она емкой подписью снимок.

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Портал Mashable констатирует – работа над перезапуском «Друзей» принесет каждому из шести актеров 2,5 миллиона долларов. Руководить съемками будет Бен Уинстон («Джимми Карр: валяет дурака», «Я-Болт» и другие).