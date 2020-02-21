Александр Петров показал не вошедшую в «Лед-2» сцену

Исполнивший главную роль в драме «Лед-2» Александр Петров обнародовал не вошедшую в фильм сцену с участием актрисы Юлии Хлыниной.

Стартовавшая в прокате в День всех влюбленных лента за неделю успела собрать более 700 миллионов рублей. С продолжением истории любви хоккеиста Александра Горина и фигуристки Надежды Лапшиной познакомились более 3 миллионов зрителей, и ажиотаж по-прежнему не спадает, приобрести билет по-прежнему непросто.

В преддверии Дня защитника Отечества Александр Петров решил порадовать поклонников ленты одним из не вошедших в итоговый метр эпизодов. Главными героями трехминутного ролика стали сам Петров в образе Горина и Юлия Хлынина в роли директора хоккейного клуба.

В кадре одетая в яркое платье с пайетками девушка пытается обаять ключевого персонажа, в то время как сам спортсмен сосредоточен на будущих победах. Действие происходит под адаптацию песни Монатика «Кружит».

«Лед-2. Не вошедшее! Юля – браво! Подарок от Юли и команды фильма к 23 февраля», — написал Петров.

Уже посмотревшие фильм зрители разошлись во мнениях. Так, одни заявили, что сцену из фильма убрали зря, поскольку она прекрасно передает характер персонажа. Другие же подметили: исполнение песни Хлыниной выбивается из общей канвы повествования.