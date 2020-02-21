В Сети появился первый трейлер нового триллера «Беги»

Многие поклонники триллеров, вроде «Реинкарнации» или «Прочь», ждут выхода на экраны картины «Беги» режиссера Аниша Чаганти.

Компания Lionsgate показала первый официальный трейлер нового психологического триллера «Run» («Беги» в русском прокате), главную роль в котором исполнила актриса Сара Полсон, известная по фильмам «Стекло», «Птичий короб», сериалу «Американская история ужасов» и многим другим.

По сюжету картина покажет взаимоотношения матери и дочери-инвалида, которые сложно назвать простыми, ведь женщина никак не хочет дать ребенку свободу и постоянно опекает ее. Но со временем дочка понимает, что у мамы есть такие секреты в шкафу, от которых нужно бежать как можно дальше.

Премьера фильма в США состоится в начале мая, а вот о прокате в России пока ничего неизвестно.