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Романтическая премьера: Аглая Тарасова и Евгений Стычкин отправятся по «Золотому кольцу»

На ТНТ покажут комедийный фильм, снятый в жанре роуд-муви.

Романтическая премьера: Аглая Тарасова и Евгений Стычкин отправятся по «Золотому кольцу»
Аглая Тарасова и Евгений Стычкин отправятся в кинопутешествие 7 марта. Фото: канал ТНТ.

Создатели комедийных сериалов «Ольга», «Реальные пацаны» и «Физрук» сняли романтический фильм. Новая премьера на канале ТНТ — «Золотое кольцо».

Главные герои — Гарик и Кристина (Кирилл Каганович и Аглая Тарасова) — решают вместо тропического отпуска поехать в путешествие по России. Раньше они были парой, но из-за частых скандалов теперь «не вместе». Каждый берет с собой в тур нового спутника, которых играют Евгений Стычкин и Нино Нинидзе. Их друзья — Сеня и Юля (Семен Штейнберг и Ольга Дибцева) — счастливая семья. Но ровные и стабильные отношения не приносят этой паре никакой радости. Они едут в путешествие, чтобы придать своей любви новый импульс. А еще одна девушка из компании — Диана (Вера Строкова) — хочет поскорее забеременеть, поэтому намерена посетить все святые места в центральной России, надеясь на чудо.

«Золотое кольцо»
Фильм «Золотое кольцо» покажет несколько пар со сложными взаимоотношениями. Фото: канал ТНТ.

 «Это получился классический роуд-муви с элементами комедии. Где, как не в самой большой стране снимать роуд-муви? Три семьи с нерешенными внутренними проблемами, которые всегда предпочитали ездить за границу, отправляются в путешествие по самому сердцу России. Аутентичная солнечная провинция, обаятельные герои и важные темы, рассказанные без лишней драмы и с иронией — это и есть «Золотое кольцо», — рассказал креативный продюсер фильма Константин Майер.

Авторы картины отмечают, что, кроме комедийных и драматических моментов, данный фильм даст зрителям возможность увидеть многочисленные храмы, деревянные домики и уютные улочки старинных русских городов.

Премьера фильма — 7 марта в 20:00 на канале ТНТ.

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