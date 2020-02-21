Сценарист «Чернобыля» займется экранизацией компьютерной игры Borderlands

Съемки должны начаться уже в этом году.

Экранизации компьютерных игр редко пользуются популярностью у широкой публики, однако совсем провальными назвать их тоже нельзя. Серия «Обитель зла» с Миллой Йовович и недавно вышедший на экраны кинотеатров «Соник» — отличные тому примеры. Совсем скоро начнутся съемки еще одной знаменитой игровой серии под названием Borderlands, и, вполне возможно, что судьба этой картины будет вполне позитивной.

Как заявил президент компании Gearbox Software (именно она занимается проектом Borderlands) Рэнди Питчфорд, постановщиком киноадаптации станет американский режиссер, сценарист и продюсер Элай Рот, который работал над «Хостелом», «Кто там» и «Тайной дома с часами». Эту информацию подтвердили и авторитетные зарубежные СМИ, например издание Variety. Создание картины начнется в 2020 году, а сценаристом выступит сам Крэйг Мазин, который получил статуэтку «Эмми» за работу над проектом «Чернобыль».

Сюжет фильма, скорее всего, не будет пересекаться с сюжетами игр, чтобы зрители, не знакомые с последними, смогли максимально погрузиться в мир картины, не нагружая себя непонятными фактами.