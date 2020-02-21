Сумасшедшая девочка из России: в Голливуде готовят к выходу хоррор «Эстер»

В голливудских фильмах образы жителей России обычно используют исключительно в клюквенных жанрах. Как вариант, мафиози по имени Иван с нелепым акцентом, ну или суровые военные и шпионы. К сожалению, обычно этим все и ограничивается.

больше по теме Космонавт вне времени: Меган Фокс снимется в новом триллере Актриса покажет себя в роли исследовательницы космоса.

Но есть и приятное исключение — картина «Дитя тьмы», в которой женщина (которая выглядит как маленькая девочка) сбегает из психиатрической клиники в России и начинает творить ужасы в приемной семье в Америке.

Именно для этой картины вскоре выйдет продолжение под названием «Эстер». Как сообщает издание The Hollywood Reporter, фильм станет приквелом и расскажет о том, как героиня смогла сбежать из сумасшедшего дома и добраться до Америки. Над проектом будет работать Уильям Брент Белл, который уже неплохо зарекомендовал себя в хоррорах «Одержимая», «Оборотень» и «Кукла». Съемки картины начнутся в августе 2020 года.