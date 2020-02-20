Космонавт вне времени: Меган Фокс снимется в новом триллере

Актриса Меган Фокс продолжает радовать поклонников съемками в кино. Недавно стало известно о том, что артистка снимется в необычном хорроре, и вот ей подобрали роль в еще одной картине.

На этот раз это будет триллер «Аврора», действие которого будет целиком проходить в открытом космосе. По сюжету фильма Меган исполнит роль космонавта, работа которого заключается в слежении за солнечными бурями. Со временем героиня замечает, что стихия наносит урон не только планете, но и самому времени.

Как сообщает издание Variety, сценарий обещает главной героине эмоциональную и психологическую борьбу со своим прошлым и настоящим, что бы это ни значило.

Созданием фильма занимается студия Arclight Films, а ее глава, Гари Хэмилтон, заметил, что именно Меган Фокс отлично подходит для роли женщины, которая «сражается с демонами из прошлого».