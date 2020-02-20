Кристоф Вальц и Гай Пирс снимутся в экранизации романа The Portable Door

Актеры Кристоф Вальц и Гай Пирс готовятся к съемкам экранизации популярного фэнтези-романа The Portable Door («Портативная дверь»). Артистам доверили главные роли в фильме, который расскажет о трудностях работы в обычной волшебной компании.

Судя по сюжету первоисточника, молодой парень приходит на новое место работы. Но вскоре он начинает замечать много подозрительного в офисе, который раньше казался вполне обычным. Его руководство занимается магией и проводит неизвестные обряды, а сотрудники скрывают какие-то тайны. Судя по последним данным Deadline, роль новичка исполнит актер родом из Ирландии, Патрик Гибсон, который уже проявил себя в проектах «Темные отражения» и «OA».

Начала съемочного процесса придется подождать, планируемая дата старта находится где-то в декабре, а о релизе пока и говорить рано. Подготовкой адаптации книги и написанием сценария уже занимается Джеффри Уокер, работавший над «Свадьбой Али», он же стал режиссером всего проекта.