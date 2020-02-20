Все по-взрослому: новый фильм Disney получил рейтинг 16+ в России

Новый проект компании Disney — фильм «Мулан» — получил возрастной рейтинг PG-13, то есть дети до 13 лет фильм могут посмотреть только в сопровождении родителей.

Для России все еще строже: здесь минимальный возраст для посещения киносеанса поднимется до 16 лет. Как сообщает издание Exhibitor Relations, это случилось из-за того, что в картине есть сцены ожесточенных массовых сражений.

Напомним, «Мулан» — еще один ремейк от Disney, снятый по мотивам мультфильма вышедшего на экраны в далеком 1998 году. Шоуранеры проекта ранее заявили, что из картины будет убран дракончик Мушу и песни с танцами, так как эти моменты якобы мешают реализму. Зато в фильм добавили колдунью, которая умеет превращаться в птицу и сражаться когтями, а также бег по стенам и полеты по крышам зданий.

В России «Мулан» выйдет уже в конце марта этого года.