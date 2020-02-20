Слухи не подтвердились: Дэниел Рэдклифф высказался о проекте «Лунный рыцарь»

Плохие новости для всех любителей Гарри Поттера и комиксов Marvel, судя по интервью Дэниела Рэдклиффа изданию ComingSoon, ему не предлагали главную роль в крупном проекте «Лунный рыцарь». В начале января крупные зарубежные издания стали писать о том, что для нового сериала выбран основной кандидат на главную роль и им стал уже упомянутый выше Дэниел. Увы, слухи остались лишь слухами.

Как заявил сам актер, он бы с радостью попробовал себя в роли Лунного рыцаря, но подобные предложения ему просто не поступали.Также он отметил, что не стал бы вслепую бросаться на новую работу, перед этим тщательно не изучив сценарий. Дэниэл сообщил, что не готов тратить несколько лет своей жизни на проект, который в итоге будет пустышкой.

Напомним, «Лунный рыцарь» — это проект Marvel Studios, который должен выйти в ближайшие годы. Сюжет будет посвящен приключениям обычного наемника, который случайно получил в свое распоряжение «божественные» силы.