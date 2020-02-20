Крики и ярость: в Сети появилось видео со съемок фильма «Веном 2»

В кадре можно увидеть не только Тома Харди, но и пришельца.

Похоже, что съемки новых блокбастеров просто нельзя сохранить в секрете и все сцены, которые снимаются не в киностудии, а на улицах городов, тут же попадают в объективы смартфонов прохожих. В Сети появились целые видеоролики со съемок экранизации комиксов от Marvel — «Веном 2». На этот раз нам показали, как актер Том Харди кричит «Нет!», высунувшись из окна здания. Разумеется, пока что совершенно невозможно понять, к какому моменту фильма относится этот эпизод. Посмотреть на него можно здесь.

На втором видео актер в маске симбиота разбрасывает какие-то части то ли автомобиля, то ли мотоцикла. Пока не известно, Веном ли это или его главный противник Карнаж. Судя по крикам «Нет!» на заднем плане, именно в этот момент Том Харди показывает всю мощь своих легких на в одном из окон.