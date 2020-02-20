«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — это «Аладдин», только с перламутровыми пуговицами»

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла», фэнтези, семейная комедия

В ролях: Роберт Дауни мл., Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли, Гарри Коллетт, Эмма Томпсон и другие.

Режиссер: Стивен Гейган

Сюжет фильма

Добрый доктор, знакомый всем с детства, не был выдуман Корнеем Чуковским. Корней Иванович лишь пересказал сказку, сочиненную в начале прошлого века Хью Лофтингом — сказку о докторе Дулиттле, понимающем язык животных.

Доктор живет в огороженном высоким забором сказочном поместье, где разгуливают слоны и жирафы. Сам он похож на заросшего густой бородой домового. Но почему?

Оказывается, после гибели возлюбленной он отдалился от людей и все человеческое, включая гигиену, стало ему чуждым. Дулиттл проводит сеансы психотерапии огромной горилле Чичи, играет в шахматы с мышами и всячески наслаждается отшельничеством.

Но настает момент, когда на карту поставлена жизнь королевы и судьба усадьбы. Герой верхом на страусе покидает обитель и отправляется в морское путешествие в поисках панацеи…

Что говорят зрители о фильме

В фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» множество любопытных деталей, намеков и английского юмора.

Вполне «живые» животные, смешные типажи, хорошая музыка. Его стоит посмотреть как минимум за красоту кадра и эффектный видеоряд, в котором внимательный зритель может разглядеть быт усадьбы доктора и дома охотника, городские улицы и базар, дворец королевы, великолепные морские виды и подводный мир.

Andrey1990: «Это добрая сказка, которая учит детей хорошо относиться к животным, дружить, мечтать, преодолевать трудности на пути к целям. Отличный фильм, который будет иметь успех у семейной аудитории».

Александр А. (O’KINO — youtube): «Красивый, красочный, трогательный, без излишнего юмора, с хорошим Бандеросом. Отличное возвращение Роберта Дауни мл. в кино, самое примечательное, удалось избежать образа «вечного железного человека».

Рavlovaelya:«Понравилась в фильме красивая графика, зелено, яркие образы животных, наделенные человеческими смешными привычками и повадками».

Но нашлись и те, кому пришелся фильм не по душе…

PavloChaplygin:«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — это тот же диснеевский «Аладдин», только с перламутровыми пуговицами. Благодаря оператору «Лабиринта Фавна» и «Четырех комнат» Гильермо Наварро, а также целому коллективу художников с руками в правильном месте, на выходе получился яркий цветастый аттракцион с сочной картинкой и качественной постановкой».

Andrey10: «При всем уважении к таланту Роберта Дауни младшего — образ человека, безумно любящего животных, ему не слишком удался. Я видел на экране смесь «Железного человека» и капитана Джека Воробья».

А вы уже посмотрели фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»?