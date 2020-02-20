Старость не радость: появились кадры Керри-Энн Мосс и Киану Ривза из новой «Матрицы»

Продолжения съемок «Матрицы» фанаты ждали очень давно. Так что нет ничего удивительного в том, что с самого начала съемочного процесса в интернете начали появляться кадры, которые никому видеть не следует. Там и прыжки каскадеров с крыши, и погоня на мотоцикле, в общем вскоре из таких вот кусочков можно будет собрать полный сценарий.

Недавно в Сеть выложили очередную порцию фотографий со съемок фильма, готовьтесь, будут спойлеры. Актер Киану Ривз вместе со своей спутницей Керри-Энн Мосс едут на мотоцикле и напоминают скорее пару пенсионеров, нежели спасителей мира. Тем более, что Киану все еще с неухоженной бородой и растрепанными волосами — а это точно не Джон Уик?

Еще после одного кадра становится понятно, что за Нео и Тринити гонятся, а они на мотоцикле пытаются уйти от погони. На последнем кадре Ривз идет в ночи по опустевшим улицам. О сюжете, конечно, пока ничего не известно, но есть дата релиза картины — 21 мая следующего года. Посмотрим, смогут ли спецэффекты вновь удивить и дополнить фантастический сюжет с философскими нотками.