Лучше порно, чем никогда: дочка Спилберга начала карьеру с «фильмов для взрослых»

23-летняя Микаэла начала свою карьеру в кинобизнесе с порно, а в будущем мечтает заняться стриптизом.

Как это часто бывает в семьях, дети зачастую идут по стопам своих родителей в плане карьеры. Вот и дочка великого и всемирно известного режиссера Стивена Спилберга тоже решила связать себя с миром кино. Однако направление она выбрала своеобразное: Микаэла не пошла в актерскую школу, чтобы после многих лет труда стать знаменитой, не захотела быть ни режиссером, ни сценаристом. Девушка просто решила сниматься в порно.

Приемной дочке Спилберга и актрисы Кейт Кэпшоу уже 23 года, и в своем интервью изданию The Sun она рассказала, что в будущем мечтает стать стриптизершей, а сейчас занимается созданием хоум-видео в жанре соло. По словам девушки, родители без негатива встретили ее идею. Микаэла уже закрыла свой личный Instagram от всех посторонних, перед этим выложив фотографию с нового места работы.

Напомним, у звездной дочки уже есть жених — это 47-летний Чак Пэнкоу, и его мнение по поводу работы Микаэлы в порноиндустрии пока не известно.