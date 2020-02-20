«Сложно погружаться в роль»: Прилучный показал себя похудевшим для фильма Бекмамбетова

В новом фильме «Побег из ада» Тимур Бекмамбетов расскажет историю летчика Михаила Девятаева, который был в плену у фашистов и героически сбежал на немецком самолете. Роль советского героя исполняет Павел Прилучный. Для настоящего перевоплощения ему необходимо было похудеть до 39 килограммов. И в своем блоге в Инстаграм актер показал, как он сейчас выглядит.

«Герой сложный — это человек, который прошел через самые жесткие испытания, но не был сломлен, сложно погружаться в роль», — сообщил подписчикам артист.

На видеофрагментах Прилучному бьет в лицо дождь, дует ветер. Звезда выглядит не самым лучшим образом – он в тюремной форме, идет среди таких же заключенных. Некоторые фолловеры заметили, что «мажора играть проще» и пожелали удачи в освоении новой роли, которая «не похожа на все остальные».

больше по теме Прилучный решился похудеть до 40 кг ради съемок в вертикальном фильме Этот принципиально новый формат съемки полнометражного кино разработал Тимур Бекмамбетов.

Картина о летчике Девятаеве будет снята в принципиально новом формате – вертикальном. Это, по заявлению Бекмамбетова, — первый в мире эксперимент, для которого пришло время: многие зрители сегодня уже не ходят в кинотеатры, а смотрят фильмы на своих мобильных. И видео переходит из горизонтального изображения в вертикальное, поэтому нужно подстраиваться под современные реалии.