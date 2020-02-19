The Hollywood Reporter составил список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Популярное западное киноиздание The Hollywood Reporter составило список из 77 самых ожидаемых фильмов 2020 года, разбив их на даты выхода. Среди них есть как ожидаемые сиквелы и экранизации компьютерных игр, так и оригинальные картины, которые докажут, что кинематографу еще есть, куда расти.

Все 77 фильмов перечислять не станем, но самые интересные для российских зрителей назовем, чтобы вы заранее подумали, на какие премьеры стоит сходить.

Февраль

«Эмма» — звезда фильмов «Ведьма» и «Сплит» Аня Тейлор-Джой играет главную роль в экранизации романа Джейн Остин.

«Зов предков» — Харрисон Форд предстал в адаптации романа Джека Лондона.

«Человек-невидимка» — Элизабет Мосс покажет переосмысление классического произведения научной фантастики Герберта Уэллса.

Март

«Вне игры» — Бен Аффлек сыграл роль вдовца-алкоголика, пытающегося выйти из депрессии, тренируя баскетболистов в старшей школе.

«Вперед» — новая рисованная фантасмагория от создателей «Университета монстров».

«Бладшот» — адаптация кровавого комикса с Вином Дизелем.

«Тихое место 2» — продолжение хитового ужастика о мире, где нельзя издавать звуки.

«Мулан» — мы долго ждали этого диснеевского ремейка про древний Китай.

«Тролли. Мировой тур» — продолжение мультфильма «Тролли» и радость для детей.

Апрель

«Новые мутанты» — последний вздох вселенной людей Икс от студии Fox, только это не супергероика, а, скорее, ужасы.

«Не время умирать» — 25-й фильм о Джеймсе Бонде и последний для Дэниела Крейга в главной роли.

«Перспективная молодая женщина» — Кэри Маллиган играет молодую женщину, которая мстит мужчинам за нанесенные ей травмы.

«Черная вдова» — новый хит от Marvel с высоким содержанием матушки-России.

Май

«Блондинка в законе 3» — долгожданное продолжение комедии про смелую красавицу.

«Пила: Спираль» — готовьтесь к новым ужасам в компании с известными темнокожими актерами.

«Форсаж 9» — безумные гонки Винм Дизелем и Шарлиз Терон продолжаются.

«Губка Боб в бегах» — новая полнометражка про самого известного обитателя дня океана.

«Артемис Фаул» — экранизация серии книг про мальчика-гения, который как Гарри Поттер, но еще и богат.

Июнь

«Чудо-женщина: 1984» — многие издания называют этот фильм самым ожидаемым в 2020 году, среди кинокомиксов уж точно.

«Кэндимен» — ремейк фильма ужасов 1992 года.

«Душа» — мультфильм от студии Pixar, главный герой которого умрет еще в начале сюжета.

«Топ Ган: Мэверик» — сиквел классического боевика 1986 года с Томом Крузов в главной роли.

«На высоте» — экранизация бродвейского мюзикла.

Июль

«Главный герой» — оригинальный боевик, в котором Райан Рейнольдс выступит в роли неигрового персонажа компьютерной игры, который обрел сознание.

«Миньоны: Грювитация» — мы уже узнали, как злодей Грю познакомился со своими миньонами, теперь увидим, как они сработались вместе.

«Охотники за привидениями: Наследники» — прямое продолжение оригинальных «Охотников за привидениями» 80-х годов.

«Довод» — новый фильм потрясающего Кристофера Нолана, на экране будут путешествия во времени, Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.

«Круиз по джунглям» — для тех, кому не хватает Дуэйна Джонсона и приключений.

«Французский диспетчер» — атмосферный фильм Уэса Андерсона для ценителей хорошей картинки.

«Морбиус» — вслед за Веномом еще один злодей из комиксов про Человека-паука получил сольный фильм, да еще и с Джаредом Лето в главной роли.

Август

«Айван, единственный и неповторимый» — мультяшная адаптация книги про слоника и гориллу, которые решили бежать из плена, в озвучке участвует Анджелина Джоли.

«Телохранитель жены киллера» — продолжение «Телохранителя киллера», актеры те же.

«Охотник на монстров» — экранизация компьютерной игры Monster Hunter с Миллой Йовович.

Сентябрь

«Без жалости» — боевик с Майклом Б. Джорданом, в котором бывший морской котик становится оперативником ЦРУ.

«King’s Man: Начало» — приквел фильмов Kingsman о становлении секретной службы.

Октябрь

«Биос» — научная фантастика о роботе, живущем на постапокалиптической Земле, играет Том Хэнкс.

«Хэллоуин убивает» — последняя глава серии ужастиков «Хэллоуин».

Ноябрь

«Тихий омут» — триллер с Мэттом Дэймоном об отце, который пытается помочь своей дочери, отсидевшей в тюрьме за убийство, которое, по ее словам, она не совершала.

«Вечные» — долгожданный кинокомикс, который перевернет вселенную Marvel и даст ей новый вектор.

«Годзилла против Конга» — два культовых чудища сойдутся на большом экране вместе с актрисой Милли Бобби Браун.

Декабрь

«Поездка в Америку 2» — спустя много лет Эдди Мерфи снял продолжение своей блестящей комедии про принца, желающего пожить обычной жизнью.

«Дюна» — долгожданный ремейк культового научно-фантастического фильма по роману Фрэнка Герберта, среди актерского состава фигурирует Тимоти Шаламе.

«Семейка Крудс 2» — сиквел мультфильма про доисторических людей.

«Война завтрашнего дня» — Крис Пратт снялся в научно-фантастическом боевике о том, как человек спасает человечество, борясь со своим прошлым.

«Последняя дуэль» — фильм расскажет о последней юридически санкционированной дуэли во Франции, сыграл Адам Драйвер.