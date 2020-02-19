Дружинина отреагировала на просьбу Бортко к Минкульту выделить ему 800 млн рублей на фильм

Как отметила прославленный режиссер, она и сама нуждается в такой же помощи.

Известный российский режиссер Светлана Дружинина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на слова своего коллеги Владимира Бортко. Напомним, что недавно он на встрече с новоиспеченным министром культуры России Ольгой Любимовой попросил, чтобы ему выделили 800 миллионов рублей на съемки нового фильма.

«Это очень сложный вопрос. Я сама нуждаюсь в такой же помощи». Светлана Дружинина

Любопытно, что Ольга Любимова отказывать в помощи режиссеру, который, как он сказал, уже пять лет не имеет возможности снимать новые фильмы, не отказала. Она лишь заметила, что сумма, которую требует Владимир Бортко очень большая. Она пообещала подумать, чем можно помочь выдающемуся режиссеру.

Ранее Владимир Бортко говорил, что хочет снять исторический фильм, в котором речь пойдет о встрече Наполеона Бонапарта с русским императором Александром Первым.